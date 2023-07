Recette de Candice : Cookies croustillants full chocolat longue conservation

Pour 15 grands cookies - Préparation: 10 min - Cuisson: 15 min.

140 g de farine T110

1/2 sachet de baking powder

85 g de sucre de coco

2 c. à soupe de cacao pur non sucré

115 g de son d’avoine

125 g de noisettes grossièrement concassées

100 g d’huile de tournesol

100 g de chocolat noir

75 g de lait végétal (soja, amandes, châtaignes au choix)

1 c. à soupe d’extrait de vanille

1 pincée de fleur de sel

. Préchauffez le four à 180°. Dans un cul-de-poule, mélangez le sec: la farine, la levure chimique (baking), le sucre, le cacao et le sel. Ajoutez tous les autres ingrédients et mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène, molle et un peu collante (c’est normal).

. Prélevez à l’aide d’une cuiller à glace d’un diamètre de 5 cm des cuillérées de pâte que vous disposerez sur une grande plaque (ou deux petites) de four recouverte de papier sulfurisé. Espacez les biscuits de sorte à pouvoir légèrement écraser avec vos mains mouillées chaque boule en un disque d’environ 8,5 cm de diamètre.

. Enfournez 15 min. Dès la sortie du four, décollez les cookies à la spatule et déposez-les sur une grille pour qu’ils deviennent bien croustillants en refroidissant.