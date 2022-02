Recette de Candice : Confiture d'oranges express

Confiture d’oranges express

Pour 6 pots de 250 g - Préparation : 25 min. - Cuisson : 25 min.

Ingrédients

1,2 kg d’oranges

Le même poids de sucre que de jus obtenu

Le jus d’1 citron

Préparation

Prélevez le zeste. Coupez la moitié de la quantité obtenue en très fines lanières et hachez l’autre moitié. Plongez le tout quelques secondes dans de l’eau bouillante pour le blanchir, puis baissez le feu et faites-les cuire à feu doux 5 min. Egouttez bien.

Pressez les fruits (jus + pulpe), pesez le jus et préparez le même poids en sucre.

Dans une bassine, versez le jus d’oranges, du citron et le sucre. Chauffez doucement pour faire fondre le sucre, ajoutez les zestes et portez à ébullition.

Laissez cuire 15-20 min. et mettez en pots.

