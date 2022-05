Recette de Candice: Clafoutis classique (légèrement revisité ;-) )

Clafoutis classique (légèrement revisité ;-) )

Pour 6 personnes

Préparation : 15 min.

Cuisson : 30 min.

500g de cerises

50g de farine

50g de poudre d’amandes

40g de beurre salé fondu

1 gousse de vanille

150ml de lait

100ml de crème fraîche liquide

4 œufs

60g de sucre

1 pincée de sel

1 c. à s. de kirsch ou de cointreau ou d’arôme kirsch ou cerise (facultatif)

Pour le moule :

30g de beurre demi-sel

50g de sucre

Préchauffez le four à 210° (th. 7-8).

Equeutez et dénoyautez les cerises (facultatif).

Dans un cul-de-poule, mélangez la farine, la poudre d’amandes, le sucre et le sel.

Incorporez les œufs 1 à 1 puis le lait et la crème en fouettant au batteur électrique. Ajoutez le

beurre fondu et l’alcool. Fouettez.

Beurrez et sucrez généreusement un moule rond, répartissez les cerises dans le fond et

recouvrez de l’appareil à clafoutis.

Enfournez 10 min. puis diminuez la température du four à 180° (th. 6) avant de poursuivre la

cuisson 20 min. supplémentaires.