Recette de Candice: Chou farci à l'italienne

1 chou vert

300g de hachis porc-boeuf

100g de chair à saucisse italienne type saucisse au fenouil

4 gousses d'ail

1 oignon

140g de ricotta

2 c. à s. de parmesan

1 c. à c. bombée d'origan

sel, poivre, muscade

Pour la sauce de cuisson:

400g de passata

1 petit verre d'eau

1 échalote

2 gousses d'ail

1 c. à s. de parmesan

1 c. à s. d'origan

Portez à ébullition un grand volume d'eau dans une casserole, plongez-y les feuilles de chou, éventuellement en plusieurs fois, et blanchissez-les 30 secondes. Séchez-les délicatement, et coupez chaque côte.

Faites la farce: Mélangez les viandes hachées, les gousses d'ail et l'oignon émincés, le coeur du chou émincé, la ricotta, le parmesan, l'origan, la muscade et assaisonnez.

Disposez une feuille de chou à plat sur le plan de travail, prélevez un peu de farce et roulez-la entre vos mains afin de former une boulette.

Déposez la boulette sur la feuille de chou et enveloppez-la en repliant tous les bords de la feuille de chou. Poursuivez l'opération jusqu'à utiliser toutes la farce et les feuilles dont vous aurez besoin.

Ficelez les feuilles de chou farcies avec de la ficelle de cuisine, réservez.

Dans une cocotte, faites revenir l'échalote et l'ail dans un fond d'huile, ajoutez l'origan. Déglacez avec un petit erre d'eau et recouvrez de passata. Mélangez.

Disposez les roulades de chou, bien serrées les unes contre les autres, sur la sauce. Posez le couvercle sur la casserole et faites cuire 50 minutes à feu doux.