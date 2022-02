Recette de Candice : chaussons aux oignons coco-cumin et fromage

Suivez la recette de chaussons aux oignons coco-cumin et fromage.

Pour 16 petits chaussons

Préparation : 40 min. uisson : 10 min.

Ingrédients

8 feuilles de brick

300g de gruyère râpé

2 oignons finement émincés

½ c. à c. de cumin

1 c. à s. de noix de coco en poudre

5 brins de persil plat

Sel et poivre du moulin

Huile d’arachide (pour la friture)

Beurre fondu pour les feuilles

Préparation

Ciselez le persil. Réservez.

Dans une grande poêle, faites chauffer un peu d’huile et faites-y revenir les oignons. Ajoutez le cumin et la noix de coco. Salez et poivrez généreusement. Laissez cuire 1 min. Incorporez le persil et laissez tiédir.

Mettez la préparation dans un grand saladier et mélangez-la avec le fromage.

Détachez délicatement les feuilles de brick de leur emballage. Coupez chacune d’entre elles en deux (demi-lunes). Badigeonnez légèrement la demi-feuille de beurre fondu (un côté seulement) puis rabattez le bord arrondi de chaque demi-lune vers le côté coupé afin d’obtenir un rectangle. Déposez 1 c. à s. de préparation aux oignons et au fromage dans le coin inférieur droit de la feuille, puis recouvrez-la du coin inférieur gauche de la feuille de brick, en formant un triangle. Remontez tout le long de la feuille en repliant chaque fois le triangle sur lui-même. Faites tenir le triangle avec un cure-dent planté au dernier rabat de la feuille.

Dans une grande poêle (ou à la friteuse), faites chauffer une bonne quantité d’huile d’arachide et faites dorer les chaussons quatre par quatre pendant 4 min. en les retournant régulièrement.