Recette de Candice: Ceviche de truite qui fait voyager

Ceviche de truite qui fait voyager

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min.

Marinade : 30 min.

4 filets de truite saumonée

Le zeste et le jus de 2 citrons verts

½ échalote hachée

1 mangue coupée en dés

15 feuilles de menthe

125ml de lait de coco

Sel et poivre du moulin

Coupez les filets en petits dés. Dans un saladier, mélangez le poisson avec tous les

ingrédients, à l’exception de la mangue. Laissez mariner 30 min. Au bout de 15 min. ajoutez

la mangue et mélangez. Réservez au réfrigérateur jusqu’au moment du service.