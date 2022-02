Recette de Candice : Brioche au spéculoos et à la chicorée

Préchauffez le four à 180.

Préchauffez le four à 180.

Préchauffez le four à 180.

Dans un cul-de-poule, placez la farine, le jaune d’œuf, la levure, le beurre, le sucre, le sel et le lait. Fouettez au batteur électrique et finalisez en pétrissant à la main.

Dans un cul-de-poule, placez la farine, le jaune d’œuf, la levure, le beurre, le sucre, le sel et le lait. Fouettez au batteur électrique et finalisez en pétrissant à la main.

Dans un cul-de-poule, placez la farine, le jaune d’œuf, la levure, le beurre, le sucre, le sel et le lait. Fouettez au batteur électrique et finalisez en pétrissant à la main.

Ajoutez les biscuits réduits en poudre et la chicorée. Pétrissez. Laissez pousser 1h30.

Ajoutez les biscuits réduits en poudre et la chicorée. Pétrissez. Laissez pousser 1h30.

Ajoutez les biscuits réduits en poudre et la chicorée. Pétrissez. Laissez pousser 1h30.