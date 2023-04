Recette de Candice : Baba ganoush à la purée d’amandes

Baba ganoush à la purée d’amandes

1 grosse aubergine ou 2 petites / 80 g de purée d’amandes / 1 gousse d’ail / le jus d’1/2 citron /

1 petite poignée de persil plat ciselé / 1 c. à c. de cumin / 1 c. à c. de graines de coriandre

moulues / 2 c. à c. de za’atar / sel et poivre.

Préchauffez le four à 220°. Faites cuire les aubergines entières pendant 30 minutes. Laissez

tiédir au sortir du four. Vous pouvez faire cette étape à l’avance pour gagner du temps.

Mixez la chair onctueuse avec les autres ingrédients dans un blender.

Servez avec du pain, des crackers végétaux ou des légumes au choix.