Parfois, dans les grandes surfaces, vous trouvez du fromage et sur l'emballage, il est mentionné " fromage d’abbaye ". Il y a aussi souvent une belle tête de moine dessus, mais aucune mention de quelle abbaye ! Clairement, le terme Abbaye fait vendre. Dans certains cas, cela rapporte bien aux moines. Dans d’autres, cela rapporte au fabricant, quand on voit le prix auquel sont vendus ces fromages, le plus souvent bien au-delà de 20€ du kilo !