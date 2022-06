Recette Carlo: Œufs mollets « florentine »

Préparez une sauce Mornay : dans un grand poêlon, faites fondre le beurre, puis ajoutez la farine. Mélangez et laissez cuire le " roux ", 8 à 10 min, en mélangeant à la cuiller en bois. Saler légèrement le roux : le roux est prêt quand il dégage une légère odeur de biscuit.

Ajoutez le lait, puis mélangez au fouet et quand le mélange commence à prendre, poursuivez la cuisson, 10 min, à feu très doux.

