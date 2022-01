Recette Carlo: Tuto tagliatelles fraîches

Casser les œufs dans un saladier, saler, verser un filet d'huile d'olive et battre légèrement en omelette.

Peser et tamiser la semoule, puis placer dans un grand bol.

Creuser un puits au milieu et y verser les œufs.

Poser ce pâton sur un plan de travail fariné et pétrir avec le plat de la main, jusqu'à ce que le pâte soit lisse et souple.

Emballer dans du film alimentaire et réserver au frais une trentaine de minutes. Cette opération se réalise très facilement avec un robot à pâtisserie.

