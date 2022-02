Recette Carlo : « Spritz » sans alcool

En ce mois de la Tournée minérale, Carlo prépare un Spritz non alcoolisé: avec des écorces d'oranges amères, des morceaux d'oranges sanguines dont c'est la saison, et de l'eau pétillante très pétillante pour rappeler les bulles du prosecco. Annie a goûté, et son verdict taquineur, c'est que c'est très buvable ! La recette avec tous les ingrédients italiens ci-dessous. Santé !