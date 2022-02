Recette Carlo: Rôti de porc «au spiringue », sauce pickles

Cuire ensuite la viande au four 40 minutes environ à 160°. Prolongez la cuisson si vous n’aimez pas que la viande de porc soit rosée. Toutefois, la viande aura plus de goût et sera plus tendre si la cuisson n’est pas trop prolongée.

Cuire ensuite la viande au four 40 minutes environ à 160°. Prolongez la cuisson si vous n’aimez pas que la viande de porc soit rosée. Toutefois, la viande aura plus de goût et sera plus tendre si la cuisson n’est pas trop prolongée.