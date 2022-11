Recette Carlo: Osso buco à la milanaise et risotto au safran

Inciser légèrement la pellicule latérale des jarrets. Les fariner des deux côtés, tapoter pour enlever l’excédent de farine. Saler et poivrer.

Peler et émincer l'oignon. Dans une grande cocotte faire revenir le beurre, l’oignon émincé et y déposer les jarrets de veau farinés. Colorer les jarrets de chaque côté, puis mouiller " à hauteur " de vin blanc et de bouillon. Les faire cuire à feu doux pendant 2 heures, voire 2heures 30, casserole couverte, en mouillant de vin blanc ou de bouillon si nécessaire.

La viande doit être fondante. En fin de cuisson, retirer le couvercle pour faire évaporer la sauce si celle-ci n’est pas assez réduite.

On peut aussi filtrer la sauce et la faire réduire à part dans un poêlon, tout en gardant les osso buco au chaud.

Préparation de la gremolata

Hacher le persil et une gousse d’ail pelée. Râper le zeste d’un citron. Mélanger les ingrédients.

Dresser la viande sur un plat de service avec le jus de cuisson et saupoudrer de gremolata. Servir avec un risotto à la milanaise préparé d’avance et refroidi puis grillé comme dans la recette ci-dessous