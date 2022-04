Recette Carlo: le waterzooi

Dans une grande casserole, immerger le poulet, quelques grains de poivre, une demi c à c de sel, le bouquet garni, une carotte, une branche de céleri et la moitié du blanc de poireau coupés en gros morceaux, ainsi que l’oignon piqué de clous de girofle. Ajouter une c à c de grains de poivre entiers.