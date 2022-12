Recette Carlo : le ketchup maison

Dans le 6/8, Carlo De Pascale vous donne des conseils et une recette pour pouvoir réaliser un bon Ketchup maison.

D’abord d’où vient le Ketchup ? A priori, nous aurions tendance à penser que son origine découle de Henry John Heinz. Eh non, la recette aurait des origines chinoises. C’est au XVIIIe siècle que des Britanniques établis dans le sud-est de la Chine, y découvrirent une sauce de saumure de poisson préparée depuis longtemps en Orient et appelée ké-tsiap.

Par la suite, la sauce fut ramenée en Angleterre et en Amérique. Après avoir traversé l’Atlantique, c’est James Mease, un médecin et horticulteur de Philadelphie qui publia une recette de catsup agrémentée de notre fameuse tomate. Le seul et unique mérite de Heinz fut donc d’enrichir le condiment avec du sucre. Or, aujourd’hui, alors que l’épidémie d’obésité fait rage, l’Organisation mondiale de la santé recommande de limiter la consommation de "sucres cachés". Ainsi, il est grand temps de se mettre à faire son propre Ketchup.

Comment faire son ketchup maison ?

Ingrédients :

3 échalotes

Un peu de sucre de canne

Vinaigre de cidre

Du gingembre

Grains de poivre

70 cl de tomates passata

Concentré de tomates

Préparation :