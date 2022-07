Recette Carlo: Emincé de blanc de poulet, sauce tonnato

Préparez un bouillon pour la cuisson des blancs de poulet : dans 2 litres d’eau, mettez une carotte, un oignon et le céleri coupés en morceaux. Ajoutez la feuille de laurier, 10 g de sel, quelques grains de poivre et le vinaigre. Faites chauffer, à frémissement, 30 min. Plongez-y les blancs de poulet et faites-les cuire, 10 min. Egouttez-les avec une écumoire et laissez refroidir. Réservez le bouillon.