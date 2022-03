Recette Carlo à 2 balles : Salade tiède de pommes de terre, saucisses « en bocal » et cresson

Quand elles sont tendres (la lame du couteau doit s’enfoncer facilement), les peler (à chaud !), attention les mains ! et les découper rapidement en morceaux d’environ deux cm de côté.

Quand elles sont tendres (la lame du couteau doit s’enfoncer facilement), les peler (à chaud !), attention les mains ! et les découper rapidement en morceaux d’environ deux cm de côté.

Quand elles sont tendres (la lame du couteau doit s’enfoncer facilement), les peler (à chaud !), attention les mains ! et les découper rapidement en morceaux d’environ deux cm de côté.

Les disposer encore tiède (c’est important) dans un saladier et arroser de vinaigre et bien mélanger.

Les disposer encore tiède (c’est important) dans un saladier et arroser de vinaigre et bien mélanger.

Les disposer encore tiède (c’est important) dans un saladier et arroser de vinaigre et bien mélanger.

L’assaisonnement " vinaigre à chaud " va donner un goût particulier et unique à la salade de pommes de terre. Cette façon de faire est donc valable pour toutes les salades de pomme de terre, quelle que soit la variété utilisée !

L’assaisonnement " vinaigre à chaud " va donner un goût particulier et unique à la salade de pommes de terre. Cette façon de faire est donc valable pour toutes les salades de pomme de terre, quelle que soit la variété utilisée !

L’assaisonnement " vinaigre à chaud " va donner un goût particulier et unique à la salade de pommes de terre. Cette façon de faire est donc valable pour toutes les salades de pomme de terre, quelle que soit la variété utilisée !