Recette au barbecue : Hamburger aux champignons sautés, Maredsous, mayonnaise raifort, ail et paprika fumé

Pour un bon hamburger, demandez à votre boucher de passer au hachoir 70% de pur bœuf et 30% de gras, l’avantage de ce mélange, c’est que vous allez pouvoir le cuire plus longtemps et avoir une belle croûte tout en restant juteux grâce au gras.

Pour la taille de pain utilisée par Dim’s, il a fait des hamburgers de 200 gr avec juste un peu de sel, de poivre et d’ail en poudre. Quand vous formez vos hamburgers, il est important de faire un creux au centre de votre viande pour éviter qu’à la cuisson il ne se transforme en boulette. ​