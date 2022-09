Recette anti-gaspi de Carlo : un pain perdu gratiné au four à base de pain sec !

Saviez-vous que le pain était la deuxième marchandise la plus gaspillée en Belgique après les fruits et les légumes ? Une fois sec, bon nombre de ménage le jette. Pourtant les idées de recettes ne manquent pas.

Celle du pain gratiné est facile et rapide à réaliser et en plus, ça ne vous coûtera qu'un euro par personne !