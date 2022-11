Recette à moins de 2 euros de Candice : Poêlée de pois chiches, patates douces et chorizo

600g de patates douces, épluchées et coupées en rondelles



1 gros oignon rouge émincé



300g de chorizo, pelé et coupé en petits morceaux



400g de pois chiches



4 œufs



Piment vert



Huile d’olive



Faites cuire les patates douces à l’eau bouillante salée pendant 10 min.



Pendant ce temps, faites revenir l’oignon et le chorizo pendant 5 min. dans une poêle allant au four. Ajoutez les patates douces et les pois chiches et poursuivez la cuisson 5 min.



Cassez les 4 œufs par-dessus la préparation et enfournez quelques minutes jusqu’à ce que les blancs soient cuits.



Servez bien chaud avec de la baguette et parsemé de fines rondelles de piment vert.