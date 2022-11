Recette à moins de 2 euros de Candice : Panzanella

400g de pain rassis type ciabatta ou baguette

400g de tomates

1 concombre

2 petits oignons rouges

12 feuilles de basilic ou 1 c. à s. de pesto

Huile d'olive extra vierge

2 c. à s. de vinaigre de vin rouge

Sel et poivre du moulin



Coupez le pain rassis en cubes d’environ 2 cm et mettez-les dans un saladier.

Retirez le pédoncule des tomates, coupez-les en dés de la même taille que les morceaux de pain, ajoutez-les dans le saladier, salez puis mélangez. Laissez reposer 15 min. au réfrigérateur le temps que le pain s’imbibe du jus des tomates.



Pelez puis ciselez les oignons rouges et ajoutez-les dans le saladier.



Retirez les extrémités du concombre, fendez-le en deux, coupez la chair en petits dés et ajoutez-les dans le saladier.



Ajoutez le basilic ou le pesto, l’huile d’olive, le poivre du moulin, mélangez.



Juste avant de servir, ajoutez le vinaigre, mélangez et rectifiez éventuellement l’assaisonnement.