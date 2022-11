Recette à moins de 2 euros de Candice : Merlan à la vinaigrette chaude

4 filets de merlan, 200g chacun, ou un poisson entier

2 gousses d’ail coupées en lamelles

1 poireau nettoyé et émincé en fins spaghettis

1 citron

Sel et poivre du moulin

Huile d’olive



Faites cuire à la poêle, au four ou au grill le poisson (selon la cuisson que vous préférez). Assaisonnez.



Pendant ce temps, faites chauffer 2 c. à s. d’huile d’olive dans une sauteuse. Ajoutez l’ail et les spaghettis de poireau et faites frire doucement jusqu’à ce que cela blondisse. Pressez le jus d’1 citron dans la poêle et enlevez du feu.



Dressez le poisson sur assiette, recouvrez d’ail et de spaghettis de poireau. Poursuivez la cuisson de la vinaigrette 1 min. avant de la verser sur les filets de poisson. Poivrez.