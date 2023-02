Recessioncore : comment s’habiller en période de crise économique ?

Mais la crise économique est-elle vraiment à l'origine de cette tendance ? La maîtrise d'un budget malmené par l'inflation oblige forcément le public à privilégier la qualité à la quantité, voire les pièces intemporelles qui s'inscriront dans le temps (et se revendront plus facilement) mais on peut aussi y voir un moyen de faire face à l'urgence climatique. Une sobriété destinée à contrer la mode éphémère et addictive de l'ultra fast-fashion.

Ce retour à un certain minimalisme pourrait également être lié à une grosse flemme ambiante, une volonté de se recentrer sur l'essentiel, et de ne plus succomber aux séances de shopping effrénées et chronophages, comme l'expliquait Vincent Grégoire, tendanceur chez Nelly Rodi, en début d'année. En somme, le 'Recessioncore' serait le fait non pas d'une, mais de plusieurs crises transversales.