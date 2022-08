Récession, hiver à la bougie et fin du monde: vraiment?

Ravi de vous retrouver après la pause estivale. Pour vous parler de quoi ? Mais de ce qui agite nos experts depuis quelques semaines, à savoir un hiver que nous risquons de passer à la bougie à cause de la hausse du prix du gaz et plus globalement de l'énergie.

Et comme si cela ne suffisait pas, les mêmes experts nous prédisent les pires choses au niveau économique. Notamment une récession en Europe, après que les Etats-Unis soient déjà entrés en récession cet été. Fini le temps de l'ancien président Jimmy Carter, qui interdisait à son secrétaire d'Etat au Trésor d'utiliser le mot en "R", car disait-il, il avait le don, ce mot "récession", de perturber le citoyen et de l'inciter à se comporter en fourmi, contribuant ainsi à transformer en réalité, ce qui n'était qu'une prévision.

En effet, c'est assez étonnant de parler de récession, car pour l'heure, la réalité en Europe ne reflète pas encore ces drames annoncés. La preuve ?