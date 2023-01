Réception de Nouvel An de la N-VA : "La Vivaldi doit disparaître", déclare Bart De Wever

Ce samedi soir avait lieu la réception de Nouvel An de la N-VA à Malines. À cette occasion, Bart De Wever s'en est pris à la Vivaldi et son bilan. Selon le président du parti "nous sommes la lanterne rouge de l'Europe en termes budgétaires, tout en payant la charge fiscale sur le travail la plus élevée au monde".

La Vivaldi doit disparaître

Pour la N-VA c'est "après De Croo, le déluge". Dans une interview à la VRT, Bart de Wever estime qu'il est temps de mettre fin à la Vivaldi. "La Vivaldi doit disparaître. Nous avons le plus mauvais bulletin européen alors qu'en même temps les Belges payent les impôts les plus élevés au monde. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Il faut des réformes profondes au niveau des pensions, de la fiscalité et du marché du travail. Nous ne voyons rien venir et nous perdons notre temps. Mais d'autres politiques comme l'énergie et la migration sont catastrophiques. Ce n'est pas normal ce qu'il se passe et nous attendons des changements."

Pour le président de la N-VA, en 2024, les Flamands auront le choix entre le confédéralisme ou la paupérisation. Il a fustigé le bilan du gouvernement fédéral, un gouvernement dit-il, sous l’influence de la gauche francophone. Selon lui, la Belgique est la lanterne rouge au niveau budgétaire.

Et toujours selon le président de la N-VA, "en 2024, les Flamands auront le choix entre le confédéralisme ou la paupérisation".