Recep Tayyip Erdogan en visite en Ukraine : pourquoi le président turc est le médiateur du conflit

La Turquie a joué les arbitres dès le lancement des négociations et jusqu’à la signature de l’accord. Un rôle qui lui revenait presque naturellement. La seule issue maritime pour quitter la Mer Noire c’est le détroit du Bosphore qui mène in fine à la Méditerranée et au reste du monde. C’est donc à Istanbul, où coulent les eaux du détroit, qu’un Centre de coordination conjointe (CCC) a été créé.

Aujourd’hui, les résultats sont là. Une quinzaine de navires commerciaux et un navire humanitaire ont pu quitter l’Ukraine, chargés de plusieurs tonnes de nourriture pour le bétail et la consommation humaine. Un succès diplomatique qui a confirmé le rôle de médiateur de la Turquie dans ce conflit.