Participez au grand recensement des papillons de jardin

Comme la plupart des insectes, les papillons subissent un déclin brutal. Une situation plus que préoccupante puisque la disparition des insectes, notamment les pollinisateurs, est le signe d’un risque d’effondrement des écosystèmes. Pourtant, chaque citoyen peut agir et faire la différence. En participant cette année encore au grand recensement des papillons de jardin, au mois de juillet. Et en repensant l’aménagement du jardin.

L'association Natagora appelle donc les citoyens à voler au secours des papillons ! Comment ? Vous avez des orties au jardin ou aux alentours ? Vous verrez alors des papillons colorés, comme le vulcain ou le paon de jour. C’est mieux, mais ce n’est pas encore ça. Pour un jardin "papillons-friendly", Natagora conseille de mettre de côté une bonne fois pour toutes tous les produits phyto et de planter des fleurs indigènes.