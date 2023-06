Recenser le lucane cerf-volant pour mieux sauvegarder les dernières populations de Wallonie

Il poursuit : "Ce sont des insectes dont les larves se développent dans le bois mort qui doit être absolument en contact avec du sol. La larve prend trois à six ans pour se développer, donc il faut du bois mort qui va rester là sans qu’on le dérange jusqu’à ce que les adultes puissent émerger. On a une gestion forestière qui est plus importante qu’avant et donc on gère le bois mort à la fois chez nous et en forêt. Donc évidemment c’est moins d’habitats propices à leur développement.".

Rudy Caparros précise aussi : "C’est une zone, ici, où on retrouve pas mal de lucanes. Alors, pas mal, ce n’est quand même pas énormément mais on peut en retrouver. On ne sait pas vraiment dire si on a de moins en moins d’individus. C’est important de les recenser pour savoir où peuvent se trouver les dernières populations. A partir de là, on peut imaginer différentes méthodes de gestion pour essayer de les favoriser dans ces zones-là.".