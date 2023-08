Recensement Natagora : les papillons ont été plus discrets dans les jardins, avant un retour probable grâce au temps pluvieux

Entre la sécheresse du printemps et les pluies intenses de juillet, les papillons ne savent plus sur quelle aile virevolter… Leurs couleurs chatoyantes ou plus discrètes ont attiré l’œil des citoyens et citoyennes dans à peine 1837 jardins durant le "grand recensement" organisé par Natagora en juillet, a indiqué mardi l’association de protection de la nature. L’an dernier, plus de 2700 jardins avaient constitué le terrain de jeu des observateurs bénévoles, afin d’aider les spécialistes à mieux comprendre les phénomènes qui touchent l’insecte ailé.