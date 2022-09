Récapitulatif de Candice : Sirops maison

Sirop à base de fruits

300g de sucre + 600ml d’eau + 900g de fruits nets

Faites chauffer le sucre et l’eau jusqu’à consistance épaissie (10 minutes).

Ajoutez les fruits en morceaux et laisser cuire quelques minutes supplémentaires.

Posez la casserole dans un bain-marie (casserole plus grande remplie d’eau frémissante) et laissez cuire 1h. Laissez refroidir avant de mettre en bouteilles stérilisées.

Sirop à base de thé

1kg de sucre + 750ml d’eau + 20g de thé en vrac ou 6 sachets

Laissez infuser le thé pendant 15 minutes dans l’eau bouillante.

Ajoutez le sucre et laissez cuire 35 minutes. Laissez refroidir et filtrez (si thé en vrac) avant de mettre en bouteilles stérilisées.

Sirop à base de légumes

1 litre de légumes en jus + 400g à 800g de sucre selon les légumes et le goût sucré que vous souhaitez obtenir

Faites chauffer le jus et le sucre dans une casserole. Dès l’ébullition, comptez 20 minutes de cuisson. Laissez refroidir avant de mettre en bouteilles stérilisées.

Sirop à base de fleurs

250g de sucre + 500ml d’eau + 50g de fleurs + 1 citron

Rincez les fleurs avant de les placer dans un saladier avec le jus du citron. Ecrasez-les doucement, couvrez et laissez macérer une nuit (12 heures).

Filtrez et pressez les fleurs au chinois fin pour récupérer un maximum de jus de la macération. Versez-le dans une casserole, ajoutez le sucre et l’eau et faites chauffer doucement jusqu’à ébullition. Comptez 20 minutes de cuisson. Laissez refroidir avant de mettre en bouteilles stérilisées.

Sirop à base d’épices

500g de sucre + 500ml d’eau + cannelle en bâton, gousse de vanille, anis étoilé, fève tonka, clous de girofle, etc. au choix

Placez les épices (ou la gousse fendue et grattée si vous utilisez de la vanille) avec le sucre dans un pot avec couvercle. Laissez le sucre s’imprégner pendant une nuit (12 heures).

Le lendemain, versez le contenu du bocal dans une casserole et ajoutez l’eau. Portez à ébullition et comptez 35 minutes de cuisson. Laissez refroidir avant de filtrer et de mettre en bouteilles stérilisées.