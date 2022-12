Récapitulatif de Candice: Gaufres et Galettes sucrées

Récapitulatif Gaufres et Galettes de Candice

La gaufre de famille

Pour 20 gaufres

Préparation : 30 min. – Cuisson : 2 min. par gaufre

4 œufs

500 g de farine fermentante

500 g de sucre

250 ml de lait tiède

250 g de beurre fondu

1 pincée de sel

+ beurre pour le gaufrier

Séparez les blancs des jaunes d’œufs.

Dans un grand saladier, mélangez les jaunes et le sucre.

Ajoutez le lait tiède et le beurre fondu. Mélangez.

Incorporez la farine et une pincée de sel.

Montez les blancs en neige et ajoutez-les à la pâte. Mélangez.

Placez une noix de beurre par gaufre dans le gaufrier, répartissez bien le beurre fondu et faites cuire la pâte au fur et à mesure.

Pour des gaufres croustillantes : placez les gaufres sur une grille au fur et à mesure de la cuisson.

Pour des gaufres tendres : placez-les dans une boîte en métal ou une casserole avec couvercle au fur et à mesure de la cuisson. L’humidité générée par la chaleur les gardera molles. Pour qu’elles aient la même consistance, retournez les piles de gaufres au terme de leur cuisson, pour que celles du dessous soient au-dessus.

La gaufre de Liège

Pour 20 gaufres

Préparation : 40 min. – Cuisson : 2-3 min. par gaufre – Repos : 15 min.

1 œuf

500 g de farine

300 g de sucre perlé

35 g de levure fraîche (au rayon frais des pâtes à tartes)

250 ml de lait

250 ml d’eau

25 g de sucre impalpable

250 g de beurre

25 g de miel

1 c. à c. d’extrait de vanille

2 g de bicarbonate de soude

1 pincée de sel

+ Beurre pour le gaufrier

Faites une pâte levain avec 400 g de farine, la levure, le lait et l'eau, le sucre semoule et l’oeuf.

Laissez lever pendant 15 min., puis ajoutez le beurre, le miel, le reste de farine, le sel, l’extrait de vanille et le bicarbonate de soude.

Pétrissez le tout pour obtenir une pâte homogène et laissez "pousser" pendant 10 min. dans un endroit tempéré.

Ajoutez ensuite le sucre perlé et divisez en pâtons de 50 à 80 g selon le fer, laissez pousser encore 5 min.

Faites cuire à feu doux pour les grosses gaufres et à bon feu pour les fers à mailles peu profondes.

Pour nettoyer votre gaufrier correctement après des gaufres de Liège, mélangez de l’eau et de la fécule de pomme de terre. Versez le mélange sur le moule chaud. Il enlèvera les morceaux de sucre caramélisés.

La gaufre de Bruxelles

Leur légèreté est due principalement à une grande quantité de blancs d’œufs en neige (8 blancs d’œufs en neige très ferme ajoutés un mélange de 250 g de farine, 8 jaunes d’œufs, ½ L de lait ou de crème, 1 c. à c. de sucre, 2 c. à s. de sucre vanillé, 1 pincée de sel et 250 g de beurre fondu). Les gaufres doivent être fines, croquantes et être cuites dans un gaufrier à grosses mailles. Leur cuisson doit être assez lente.

On garnit les gaufres de Bruxelles de crème pâtissière, de Chantilly, de confiture, de chocolat fondu que l’on insère dans les creux avec une poche à douille. On les sert aussi simplement saupoudrées de sucre farine. On peut également les garnir de fruits de saison.

Gaufres tendres aux épices

Pour 10 gaufres

Temps de préparation : 10 min.

Temps de cuisson : 20 min.

Difficulté : Facile

300g de farine

100g de sucre

1 c. à c. de levure chimique

1 c. à c. de bicarbonate

1 c. à c. de sel

1 c. à s. de cannelle

1 c. à c. de gingembre

1 c. à c. de 4-épices

4 œufs

60g de beurre fondu et refroidi

250ml de lait entier

125ml de crème fraîche liquide

1 belle c. à s. de sirop d’érable

Dans un saladier ou un cul-de-poule, mélangez le sec : la farine, le sucre, la levure, le bicarbonate, le sel et les épices.

Dans un second cul-de-poule, fouettez les ingrédients liquides : les œufs, le beurre, le lait, la crème et le sirop.

Versez le liquide sur le sec et mélangez.

Faites cuire la pâte dans un gaufrier chaud et huilé.

Servez ces gaufres avec du miel, de la confiture d’orange, du sirop d’érable ou de la pâte de spéculoos.

Galettes sèches à cuire dans un fer à fines mailles

Pour des galettes fines : 250 g de farine, 150 g de sucre ou de cassonade, 150 g de beurre, 2 œufs, 1 pincée de sel et un parfum au choix. Laissez reposer 2 h au moins.

Pour des galettes montoises : 100 g de beurre, 125 g de sucre, 3 jaunes d’œufs, 10 g d’amandes en poudre, 250 g de farine, 1 pincée de sel et, à la fin, 3 blancs d’œufs en neige.

Pour des galettes lilloises : 250 g de farine, 200 g de sucre, 200 g de beurre fondu, 4 jaunes d’œufs, ¼ L de lait, extrait de vanille et sel, et à la fin, 4 blancs en neige.

Pour des galettes sèches : 150 g de beurre travaillé avec 2 œufs et 150 g de cassonade, puis 250 g de farine, ½ c à c de bicarbonate de soude mélangé à la farine à sec. Laissez reposer 2 h.

Galettes de nouvel an

200 g de farine

200 g de beurre mou

200 g de sucre

2 sachets de sucre vanillé

4 gros œufs

200ml d’oeufs

sel

huile d'arachide

saindoux ou morceau de lard pour graisser le gaufrier

Séparez les blancs des jaunes d'œufs. Montez les blancs en neige ferme avec une pincée de sel. Réservez.

Dans un grand saladier, mélangez du bout des doigts le beurre mou, la farine, le sucre, le sucre vanillé et les jaunes d'œufs, le lait: la préparation doit être bien homogène.

Incorporez ensuite les blancs en neige et travaillez la pâte, quelques instants à peine, avec une cuiller en bois. Le secret de la réussite tient dans le fait que la pâte doit rester très légère.

Graissez un fer à gaufre (grilles fines) avec la graisse choisie et effectuez la cuisson des galettes en comptant une bonne cuiller à café par galette.

Les gaufrettes parfaites

Pour 30 gaufrettes

Préparation : 20 min. – Cuisson : 1 min. par gaufrette – Repos : 1 h.

3 œufs

500 g de farine

125 g de cassonade

200 g de beurre fondu

10 g de cannelle

1 c. à c. de levure

200 ml de crème fraîche liquide

½ c. à c. de noix de muscade

+ Beurre pour le gaufrier

Dans un saladier, mélangez la farine, la cassonade et le sucre.

Ajoutez ensuite les œufs entiers, la levure, la muscade et la cannelle.

Incorporez le beurre fondu. Mélangez bien.

Laissez la pâte se raffermir pendant 1 h puis formez des boules de la grosseur d’une noix et faites-les cuire dans le gaufrier après avoir laissé fondre une noix de beurre par gaufrette.

La gaufre wallonne

Pour 20 gaufres

Préparation : 30 min. – Cuisson : 2 min. par gaufre

8 oeufs

500 g de farine

1 L de lait tiède

1 c. à s. de sel

125 g de beurre fondu

50 g de levure fraîche

Sucre pour les gaufres

+ Beurre pour le gaufrier

Séparez les jaunes des blancs d’œufs.

Dans un saladier, mélangez la farine, le lait et le sel en fouettant.

Sans cesser de fouetter, ajoutez les 8 jaunes d’œufs, le beurre et la levure délayée dans un peu de lait tiède.

Montez les blancs en neige et ajoutez-les à la pâte.

Couvrez le saladier et laissez lever au chaud jusqu’à ce que la pâte ait doublé de volume.

Placez une noix de beurre par gaufre dans le gaufrier, répartissez bien le beurre fondu et faites cuire la pâte au fur et à mesure.

Servez les gaufres wallonnes saupoudrées de sucre. Certaines personnes y ajoutent du beurre, d’autres de la confiture ou de la crème.