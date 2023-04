Récapitulatif de Candice: Douceurs anglaises

Shortbread (millionnaire shortbread)

Pour le biscuit : 60g de suce + 120g de beurre salé + 180g de farine + ½ sachet de levure

Pour la couche caramel : 1 conserve de lait concentré sucré (environ 400g) + 120g de beurre + 100g de sucre + 1 c. à s. de mile ou golden syrup

Pour la couche chocolat : 200g de chocolat noir

Préchauffez le four à 170°.

Faites le caramel. Mettez tous les ingrédients dans une poêlon et faites chauffer jusqu’à épaississement du caramel. Laissez refroidir (vous pouvez même le faire la veille).

Faites le biscuit. Dans un cul-de-poule, mixez le beurre avec le sucre. Ajoutez la farine tamisée et la farine. Formez une boule de pâte.

Etalez dans un moule en silicone carré ou rectangulaire et enfournez 25 à 30 min.

Laissez refroidir.

Faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes en surveillant de près.

Finalisez le shortbread. Versez le caramel onctueux sur le biscuit et lissez à la spatule. Versez le chocolat par-dessus et lissez. Mettez au réfrigérateur 30 minutes avant de découper en rectangles.

Scones

Pour 18 scones

Préparation : 25 min. – Cuisson : 12 min.

400 g de farine

40 g de sucre

90 g de beurre doux ramolli

2 œufs entier + 1 jaune

150 ml de lait

4 c. à c. de baking powder

50 g de raisins secs

1 pincée de sel

Faites tremper les raisins dans un bol d’eau très chaude pendant 10 min. Egouttez-les soigneusement. Dans un bol, tamisez la farine et la levure, ajoutez le sucre et la pincée de sel. Dispersez de petits morceaux de beurre sur la farine puis mélangez avec le doigts pour obtenir une pâte granuleuse. Dans un second récipient, battez les œufs puis versez le lait en mélangeant. Versez petit à petit les œufs sur la pâte farine/beurre en mélangeant énergiquement. Si la pâte colle, saupoudrez-la d’un peu de farine et mélangez. Incorporez les raisins. Préchauffez le four à 210° (th. 7). Etalez la pâte sur un plan de travail propre et fariné en couche de 4 cm d’épaisseur et découpez-y des disques à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre. Disposez les disques sur une plaque de cuisson antiadhésive, badigeonnez le dessus de jaune d’œuf et enfournez 12 min.

Si vous préparez la pâte la veille, gardez les disques non cuits au réfrigérateur. Sortez la pâte le matin à l’avance pour qu’elle soit à température ambiante et faites cuire les scones dès l’arrivée des invités.

Variante salée : supprimez le sucre dans la recette et utilisez du beurre salé. Vous pouvez ajouter des dés de fromage ou du roquefort au beurre ramolli. A déguster avec une purée de tomates séchées ou une salade croquante assaisonnée de vinaigre balsamique.

Lemon curd au micro-ondes

Pour 1 pot type pot de confiture

4 citrons : le jus des 4 et le zeste râpé très fin de 2

3 œufs

200g de sucre

1 c. à s. de Maïzena tamisée

Facultatif : 20g de beurre (conservation moins longue mais onctuosité renforcée)

Mélangez tous les ingrédients de manière homogène et faites cuire au micro-ondes de 3 min. à 5 min. (pour un four moins puissant) en sortant le plat toutes les minutes pour mélanger et vérifier la consistance. Elle doit être semi-épaisse et bien onctueuse.

Cake aux carottes UK/USA

Pour 6 à 8 personnes

Préparation : 20 min.

Cuisson : 1h10.

3 tasses de carottes râpées

½ tasse d’huile

2 tasses de farine

1 ½ de sucre

4 œufs

2 c. à c. de baking powder

1 c. à c. de sel

2 c. à s. de cannelle

2 c. à c. d’extrait de vanille

2 c. à c. d’extrait de rhum

100g de cerneaux de noix

Mélangez le sucre, l’huile et la vanille. Incorporez les œufs 1 à 1. Tamisez ensemble la farine, la levure, le sel et la cannelle. Ajoutez au mélange sucré. Battez la pâte quelques instants. Ajoutez les carottes. Préchauffez le four à son maximum, 280° - 300° (th. 10). Beurrez abondamment un moule à cake haut et rond de +/- 20 cm de diamètre. Versez-y la pâte et ajoutez des cerneaux de noix sur la surface du cake. Enfournez 5 min. à th. 10, puis 5 min. à 200° (th. 7-8) et enfin, diminuez la chaleur du four et continuez la cuisson 60 min. à 150° (th. 5).