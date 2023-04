Récapitulatif de Candice: Crèmes au beurre

Découvrez comment réaliser trois délicieuses recettes simples et rapide à réaliser de crèmes au beurre qui enchanteront les amateurs de saveurs gourmandes et sucrées.

La crème au beurre moka

Ingrédients :

150 g de beurre non salé (température ambiante)

1 pincée de sel

100 g de sucre

1 oeuf entier

1/2 c. à c. d'extrait de vanille

1 fond de café froid, mélangé avec une cuillère à café de café soluble ou de liqueur de café

Préparation :

Fouettez l'oeuf, le sucre, le sel, la vanille. Ajoutez le beurre en morceaux et fouettez. Incorporez le café et fouettez.

La crème au beurre vanille

Ingrédients :

175g de beurre mou

300g de sucre impalpable

1 gousse de vanille

Préparation :

Placez le beurre dans un cul-de-poule et battez-le jusqu’à ce qu’il éclaircisse. Ajoutez le sucre petit à petit en continuant à battre. Incorporez les graines de la gousse de vanille fendue et grattée.

La crème au beurre chocolat

Ingrédients :

175g de beurre mou

250g de sucre impalpable

50g de cacao

Préparation :