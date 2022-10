Récapitulatif de Candice: Buffet d'Halloween pour les enfants

Les Araignées horriblement bonnes

Toujours beaucoup de succès.

1 paquet de Pim’s aux fruits (plus denses et collants que ceux fourrés à la mousse au chocolat)

1 boîte de Mikado

20 g de chocolat noir pour la cuisson

Des M&M’s au chocolat

Coupez les Mikado en 2. Enfoncez 8 demi Mikado côté chocolat dans la génoise d’1 Pim’s, 4 de

chaque côté, pour faire les pattes. Faites fondre le chocolat et mettez-en une grosse goutte au doigt sur

2 M&M’s. Collez-les sur le chocolat du Pim’s pour faire les yeux. Réfrigérez 5 min. pour que le

chocolat prenne et que les yeux adhèrent bien.

Les Doigts de sorcière

Pour 18 doigts

Préparation : 30 min. – Cuisson : 20 min.

1 pâte feuilletée du commerce

6 saucisses de Strasbourg (longues et fines)

18 amandes entières émondées

ketchup

Découpez les saucisses en 3. Déroulez la pâte feuilletée et découpez-y des rectangles de surface

suffisante pour pouvoir enrouler chaque tronçons de saucisse, tout en laissant dépasser d’un côté un

peu de pâte (la chair) sur laquelle vous collerez une amande (l’ongle). Faites les pliures des deux

phalanges sur chaque doigt à l’aide d’un couteau. Enfournez 20 min. et présentez sur une assiette avec

des tâches de ketchup…

L’œil du cyclope

Pour 12 yeux

Préparation : 10 min. – Congélation : 4 heures.

Des fruits rouges frais ou surgelés (raisins noirs, myrtille, framboise, cassis, etc.)

1 boîte à œufs vide

Sirop de grenadine

Lavez la boîte à œufs et les fruits. Séparez la boîte en 2. Placez un fruit au fond de chaque coupelle et

recouvrez d’eau. Versez quelques gouttes de sirop par dessus sans mélanger. Laissez les glaçons se

former au congélateur. Sortez quelques minutes avant de les utiliser pour les démouler facilement.

Les Mini-cercueils

Pour 3 mini-cercueils

Préparation : 15 min. – Repos : 10 min.

1 long quatre-quarts du commerce

50 g de beurre

1 tablette de chocolat noir pour la cuisson

1 barre de massepain

des bonbons vers de terre ou lacets rouges

Coupez le quatre-quarts en 2 dans sa hauteur et en 3 dans sa longueur. Vous devez avoir 6 morceaux

de cake. Les parties épaisses coupées dans la hauteur constitueront le socle du cercueil. Faites fondre

le chocolat (bain-marie ou micro-ondes). Badigeonnez les parties de cercueils de chocolat fondu et

laissez figer 10 min. au réfrigérateur. Découpez le massepain en tranches fines et faites-en 1 croix (3

en tout) pour chaque cercueil. Disposez chaque cercueils sur une assiette et recouvrez-les de vers de

terre en bonbons.

Le Masque de monstre

Pour 2 gâteaux masqués

Préparation : 20 min.

4 Tortilla Wraps (pain plat vendu au rayon pita et pains préemballés des supermarchés)

Garniture au choix : sucre, cassonade, confiture, compote, chocolat fondu ou Nutella, etc.

Découpez des yeux, un nez, une bouche dans 2 wraps. Recouvrez les wraps non découpés de garniture

et déposez chaque masque sur celle-ci. Vous pouvez faire des sourcils ou des dents de vampire au

monstre avec du chocolat.

Les Fantômes biscuités

Pour 10 à 12 biscuits

Préparation : 15 min. – Cuisson : 10 min.

125 g de farine

3 blancs d’oeuf

120 g de sucre

75 g de beurre fondu

Des M&M’s au chocolat (sans cacahuètes)

Mélangez les blancs d’œufs et le sucre. Ajoutez la farine et le beurre fondu. Sur une plaque de four

recouverte de papier cuisson, faites des petits biscuits en forme de fantômes. Enfournez 4 min. à 180°

(th. 6), sortez les fantômes et ajoutez-leur deux M&M’s à chacun pour les yeux. Remettez au four 8

min.

Les petits extras

La potion maléfique : jus de fruits + 2 gouttes de colorant alimentaire vert.

Le sang à boire : eau + sirop de grenadine + coulis de fruits rouges pour la consistance.

Juste pour la forme…

Mettez vos boissons dans un bol à punch et faites-y flotter ou dépasser des bonbons vers de terre, des

bouches, des squelettes (vous découvrirez des choses ignobles à cette époque de l’année dans les

magasins de bonbons).

Faites des glaçons à base de sirop pour jouer le contraste dans vos cocktails : noir (sirop de cassis),

vert (menthe), rouge (grenadine), etc.

Faites une main digne de la Famille Adams. Remplissez un gant de ménage d’un mélange d’une même

quantité d’eau et de sirop de grenadine. Mettez au congélateur. Au moment de servir, démoulez la

main, passez-la sous l’eau froide et mettez-la à table ou dans le bol à cocktail.

Soupe d'Intestins

Préparation: 3 mn Cuisson: 8 mn

Pour 4 personnes

250 g de pâtes de formes différentes (si possible avec un temps de cuisson similaire)

75 cl de coulis de tomate

3 c à s de Worcestershire Sauce

Sel, poivre

Faites cuire les pâtes. Réchauffez le coulis de tomates et mélangez-le aux "intestins". Assaisonnez

avec la sauce, le sel et le poivre.

Boue et vers de terre

Préparation: 5 mn Cuisson: 2 mn

Pour 4 personnes

1 paquet de sablés au chocolat

2 c à s de noisettes émondées

2 c à s de raisins secs

15 cl de crème fraîche liquide

200 g de chocolat au lait

des bonbons- réglisse au cola pour les verres de terre

Dans un saladier, écrasez les biscuits avec les doigts. Ajoutez les noisettes et les raisins. Portez la

crème à ébullition et versez sur le chocolat jusqu'à ce qu'il soit fondu. Mélangez aux biscuits écrasés.

Servez les bonbons dans la préparation.

Œil ensanglanté

Préparation: 10 mn Cuisson: 10 mn

Pour 4 personnes

8 œufs

100 g de thon au naturel

Olives vertes farcies aux anchois

4 c à s de mayonnaise

Ketchup

Faites bouillir les œufs pour qu'ils soient durs. Ecaillez-les et coupez-les en deux. Prélevez les jaunes

et mélangez-les au thon et à la mayonnaise. Faites de petites boules de ce mélange et replacez-les dans

les blancs d'œufs. Coupez les olives farcies en deux et posez-les au centre des œufs, farce vers le haut.

Ensanglantez de ketchup.

Doigt coupé

Préparation: 10 mn Cuisson: 30 mn

Pour 4 personnes

300 g de farine

150 g de sucre

150 g de beurre

2 œufs

Le zeste d'un citron

Coulis de framboise

Mélangez le sucre, la farine, les œufs battus, le beurre fondu et le zeste de citron haché dans un

saladier. Mettez la crème obtenue dans une douille et faites-en des biscuits en forme de doigt. Aidez-

vous d'une cuillère pour la forme de l'ongle et faites une entaille dans les doigts avant de les enfourner

30 mn à 200° (th. 7). Versez un peu de coulis de framboise dans chaque entaille et servez.

Main morte

Préparation: 10 mn (+ 1 nuit au surgélateur)

Pour le cocktail apéritif…

Le jus de 3 citrons

70 g de sucre

Eau

Jus ou coulis de framboise

1 gant de ménage en caoutchouc

Mélangez le sucre au jus de citron. Ajoutez suffisamment d'eau pour remplir le gant en caoutchouc.

Fermez-le avec un élastique et placez au surgélateur pour une nuit. Enlevez le gant (au besoin,

découpez-le avec des ciseaux) et placez la main dans un bol transparent rempli d'un peu de coulis de

framboise au milieu de la table. Macabre à souhait…