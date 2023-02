Récapitulatif de Candice: bonbons, céréales et chocolats maison

Cupcakes Snickers

Pour 12 cupcakes

175g de sucre

175g de beurre mou

100g de farine

100g de farine fermentante

3 œufs battus

4 c. à s. bombées de beurre de cacahuètes crunchy

1 c. à s. de lait

Pour le glaçage :

100g de chocolat

Le reste du pot de beurre de cacahuètes

 Préchauffez le four à 180° (th. 6).

 Fouettez au batteur électrique le beurre avec le sucre.

 Ajoutez les œufs 1 à 1 en fouettant bien entre chaque ajout.

 Incorporez le beurre de cacahuète puis les farines tamisées et le lait. Vous obtenez une pâte souple.

 Remplissez des caissettes en papier de pâte en enfournez 17 à 20 min.

 Faites le glaçage : faites fondre le chocolat au bain-marie. Laissez reposer et tiédir quelques minutes avant de la mélanger au beurre de

cacahuètes.

 Recouvrez les cupcakes refroidis de glaçage.

Mousse de Mars Pour 4 ramequins 4 Mars en morceaux 50ml de lait entier 3 blancs d’œufs 2 c. à s. de cacao non sucré Copeaux de chocolat pour la déco  Dans un poêlon, placez les Mars en morceaux, le lait et le cacao. Laissez fondre à feu doux sans cesser de remuer.  Transvasez dans un saladier ou un cul-de-poule et laissez refroidir 15 min. en fouettant régulièrement pour faire remonter les éventuels morceaux non fondus.  Battez les blancs en neige ferme. Incorporez-les délicatement aux Mars.  Versez la mousse dans des ramequins et réservez au réfrigérateur 2 h. minimum.

Tablettes choco maison Pour 1 grande plaque ou 4 tablettes fines Ustensiles particuliers : un cadre ou une plaque à pâtisserie. 400g de chocolat noir et/ou blanc Au choix : 20 feuilles d’herbes aromatiques ciselées très finement (basilic, menthe, coriandre) 25g d’amandes effilées ou de noisettes concassées 10g d’oranges confites en petits morceaux 20g de dattes, figues ou abricots secs en petits morceaux 30g de bonbons durs concassés Des graines de fenouil, des baies roses, etc. pilées au mortier  Faites fondre le chocolat au bain-marie en suivant les règles de tempérage (voir page 39).  Coulez le chocolat sur plaque et parsemez-le de noisettes, bonbons, herbes, épices au choix.  Tapotez la plaque sur le plan de travail pour que les ingrédients s’enfoncent dans la masse.  Laissez prendre 1h. minimum au réfrigérateur avant de casser la plaque en morceaux.

Sucettes maison Pour environ 10 sucettes Ustensiles particuliers : moule silicone pour sucette (dans lequel vous pouvez insérer des bâtonnets à sucettes) + bâtonnets à sucette en plastique + papier cristal + thermomètre à sucre. 60ml de sirop au choix (fraise, grenadine, citron, etc.) 40ml d’eau 20ml de sirop de maïs (corn syrup – rayon US du supermarché) 150g de sucre roux 1 c. à c. de jus de citron  Glissez un bâtonnet à sucette dans chaque cavité du moule.  Mettez tous les ingrédients (sauf le citron) dans un poêlon et amenez à 143°C au thermomètre à sucre.  Ajoutez alors le jus de citron pour stopper la cuisson.  Versez le sirop épais dans les cavités du moule et laissez refroidir 1h.  Emballez les sucettes dans du papier cristal. Les sucettes se conservent 15 jours dans une boîte hermétique.

Barres chocolatées maison Pour 15 mini barres Ustensiles particuliers : moule silicone à cavités rectangulaires au choix. 250g de chocolat au lait 150g de pâte de spéculoos, de beurre de cacahuètes ou de pâte de caramel du commerce type Galler Facultatif : noisettes ou cacahuètes  Faites fondre le chocolat au bain-marie en suivant les règles de tempérage (voir page 39).  Placez le moule sur une petite plaque ou planche pour lui assurer une stabilité et remplissez les cavités de chocolat en veillant à ce qu’il soit uniformément réparti. Placez au réfrigérateur 15 min.  Remplissez les cavités de pâte au choix et éventuellement de quelques noisettes ou cacahuètes.  Recouvrez de chocolat et passez une spatule fine sur le moule pour enlever l’excédent.  Réservez au réfrigérateur 1h. minimum. avant de démouler.

Bonbons tendres au miel 50g de beurre 50g de sucre 50g de miel Facultatif – huile(s) essentielle(s) au choix Huilez une plaque et recouvrez-la de papier sulfurisé. Placez les ingrédients dans un poêlon et faites chauffer sans remuer jusqu’à ce que le sucre se dissolve. Faites cuire au thermomètre à sucre jusqu’à 140°C. Vous pouvez remuer dans la casserole quand le mélange s’homogénéise. Si vous ajoutez des huiles essentielles, intégrez 5 gouttes quand le thermomètre atteint 139°C et laissez la cuisson se terminer doucement. Faites couler la pâte à bonbons sur le sulfurisé et dès qu’elle est légèrement tiédie (pas refroidie), passez une pointe de couteau ou une cuiller sou la pâte pour la rouler en boudin sur elle-même, dans toute sa longueur. Aux ciseaux, découpez des petits tronçons d'1cm de long. Laissez-les tels quels (forme capuchon) ou roulez-le en boules. Passez-les dans du sucre glace ou de l’impalpable.

Bonbons durs au miel 50g de sucre 50g de miel 35g d'eau Placez tous les ingrédients dans une casserole. Chauffez la préparation jusqu'à ce que l'eau atteigne 160°. Éteignez le feu. Versez la préparation sur une plaque recouverte d'un tapis en silicone ou légèrement huilé. Rabattre la préparation de chaque côté à l'aide d'une cuillère afin de former peu à peu un boudin large d'un cm. Lorsque la préparation n'est plus brûlante, aidez-vous de vos mains pour manipuler plus facilement le bonbon. Aux ciseaux, découpez des petits carrés et mettez-les à refroidir sans qu'ils ne se touchent dans une assiette remplie de sucre glace. Laissez-les reposer minimum une heure avant de les mettre dans une boîte.

Les Coco pops revisités ont toujours beaucoup de succès, en peu d’ingrédients et sur une base

très saine de sarrasin. Il vous faut 200g de miel, 100g de cacao pur non sucré, 850g de sarrasin cuit, 150g de pépites de chocolat et 100g d’huile de tournesol. Préchauffez le four à 170° (th.5-6). Recouvrez deux plaques de four de papier sulfurisé. Dans un grand bol allant au micro-ondes, faites chauffer l’huile avec le miel, le cacao et une pincée de sel pendant 30 secondes.

Mélangez. Intégrez le sarrasin et mélangez intimement. Répartissez la préparation sur les deux plaques et enfournez 15 min., en mélangeant à mi-cuisson. Au sortir du four, mélangez aux pépites de chocolat et laissez refroidir en mélangeant. Placez dans un bocal ou un récipient hermétique.

Super également, les céréales au sucre type Lucky Charms ou Frosties. Il vous faut 160g de farine complète, 160g de farine standard, 65g de sucre roux, 75g de beurre mou, 1 c. à s. rase de bicarbonate, 1 c. à s. de cannelle (ou cacao ou sucre pour des Frosties), 1 c. à c. d’extrait de vanille, 1 c. à s. de miel, 125ml de lait battu (essentiel). Dans un cul-de-poule, placez tous les

ingrédients sauf le lait battu et pétrissez légèrement (la pâte est sèche, c’est normal). Ajoutez le lait battu et pétrissez à nouveau. Préchauffez le four à 180° (th. 6). Divisez votre boule de pâte en deux et abaissez chaque pâton entre deux feuilles de papier sulfurisé à l’aide d’un rouleau à pâtisserie (épaisseur fine d’un euro). Découpez chaque abaisse de pâte en petits carrés à l’aide d’un découpeur à pizza ou d’un couteau. Vous pouvez éventuellement faire des formes à l’emporte-pièce. Décollez chaque carré ou forme à l’aide d’une petite palette ou d’un couteau et transvasez-les sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Enfournez 10 min. (vous ferez deux à trois fournées). Laissez refroidir et stockez dans un pot en verre ou une boîte hermétique.