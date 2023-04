Récapitulatif de Candice : 3 recettes de crème au beurre faciles à réaliser pour sublimer vos desserts

Découvrez comment réaliser trois délicieuses recettes simples et rapides de crèmes au beurre qui enchanteront les amateurs de saveurs gourmandes et sucrées.

Polyvalente, la crème au beurre est une garniture utilisée dans de nombreuses recettes de desserts. Elle est souvent utilisée pour décorer et garnir les gâteaux, les cupcakes, les macarons et autres douceurs sucrées. Cette garniture est appréciée pour sa texture crémeuse et fondante, ainsi que pour sa capacité à se marier avec une variété de saveurs différentes.

Il existe d'ailleurs de nombreuses variations de la crème au beurre, y compris les versions au moka, au chocolat, ou encore à la vanille ! De quoi apporter une touche personnelle à vos desserts et surprendre vos invités avec des créations savoureuses et originales.

La crème au beurre moka

Ingrédients :

150 g de beurre non salé (température ambiante)

1 pincée de sel

100 g de sucre

1 oeuf entier

1/2 c. à c. d'extrait de vanille

1 fond de café froid, mélangé avec une cuillère à café de café soluble ou de liqueur de café

Préparation :

Fouettez l'oeuf, le sucre, le sel, la vanille. Ajoutez le beurre en morceaux et fouettez. Incorporez le café et fouettez.

La crème au beurre vanille

Ingrédients :

175g de beurre mou

300g de sucre impalpable

1 gousse de vanille

Préparation :

Placez le beurre dans un cul-de-poule et battez-le jusqu’à ce qu’il éclaircisse. Ajoutez le sucre petit à petit en continuant à battre. Incorporez les graines de la gousse de vanille fendue et grattée.

La crème au beurre chocolat

Ingrédients :

175g de beurre mou

250g de sucre impalpable

50g de cacao

Préparation :