Récapitulatif de Candice : 20 recettes de pâtes qui changent

Spaghetti au chou, oignons rouges caramélisés et mimolette

2 gros oignons rouges très finement émincés

500g de pâtes

1 chou pointu ou 500g de chou au choix

100g de mimolette

200 ml de fond de volaille

1 c. à c. de sucre

Thym frais

Sel et poivre du moulin

Dans une sauteuse, faites revenir les oignons avec du thym, sel et poivre pendant 3 min.

Déglacez avec le vinaigre, ajoutez la cuiller de sucre et le fond.

Faites cuire les pâtes et ajoutez le chou émincé aux 4 dernières minutes de cuisson. Égouttez et conservez une petite louche de l’eau des pâtes.

Ajoutez les pâtes cuites et la louche d’eau à la sauteuse, la moitié du fromage et mélangez.

Servez avec la seconde partie du fromage.

Penne caesar

500g de penne

1 cœur de laitue ou de romaine en fines lamelles

25g de copeaux de parmesan + 25g de parmesan râpé

1 œuf

1 c. à s. de câpres

1 c. à s. de moutarde

1 trait de Tabasco

Le jus d'1 citron

1 gousse d’ail pressée

Huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée.

Pendant ce temps, préparez la sauce. Faites cuire l’œuf 3 min. à l’eau bouillante puis passez-le sous l’eau froide. Dans le bol du mixeur, placez l’œuf mollet et tous les autres ingrédients (sauf la salade), assaisonnez et mixez. Mélangez la sauce aux pâtes cuites et aux lamelles de salade craquantes.

Décorez de copeaux de parmesan.

Tagliatelles à la crème d’ail

400 g de tagliatelles

200 g de lard fumé

6 gousses d'ail

100 gr de crème fraîche

Une poignée de basilic

1 tomate

Sel et poivre du moulin

Coupez le lard en petits lardons, faites-les revenir sans matière grasse dans une poêle à revêtement antiadhésif.

D'autre part, pelez et pilez les gousses d'ail, mettez-les dans la crème fraîche salée et poivrée, faites chauffer doucement.

Faites cuire les pâtes à grande eau bouillante salée le temps de cuisson varie avec leur qualité, égouttez-les soigneusement.

Ajoutez les lardons et le basilic haché dans la crème et versez cette sauce sur les pâtes.

Parsemez le tout de petits dés de tomates.

Tagliatelles aux scampis, crème au curry et chicons confits

600g de tagliatelles fraîches

500g de chicons + beurre + sucre

300g de scampis

250ml de crème fraîche liquide

1 c. à s. rase de curry

Sel et poivre du moulin

Huile d’olive

Préparation

Prenez 3 poêles.

Emincez les chicons. Dans la première poêle, cuisez-les dans du beurre, avec un peu de sucre, pour les caraméliser. Salez, poivrez.

Dans la deuxième, faites chauffer la crème avec le curry.

Dans la troisième, faites sauter les scampi dans de l’huile. Egouttez-les sur du papier absorbant.

Ajoutez la moitié des chicons caramélisés à la crème, puis les scampis.

Faites cuire les pâtes. Mélangez la sauce aux pâtes et recouvrez du reste des chicons caramélisés. Terminez par quelques bons tours de moulin à poivre.

Gratin de pâtes au fromage, pancetta et pignons

50g de pignons

100g de pancetta en tranches

500g de pâtes courtes au choix (ici, mini-penne)

500ml de crème fraîche liquide entière

200g de gruyère ou de cheddar râpé

1 c. à s. de moutarde

Sel, poivre et muscade

Préchauffez le four à 190° (th. 6-7).

Faites toaster à sec les pignons dans une poêle. Enlevez et réservez.

Dans la même poêle, faites griller la pancetta pendant quelques minutes.

Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée.

Pendant ce temps-là, faites chauffer la crème avec le fromage dans une casserole jusqu’à ce que le fromage soit fondu. Ajoutez la moutarde. Assaisonnez et parfumez à la muscade.

Une fois les pâtes cuites, mélangez-les à la sauce au fromage, placez dans un plat à gratin, recouvrez de pancetta et de pignons. Enfournez 20 min.

Spaghetti d'épeautre au saumon fumé et à l'avocat

400g de spaghetti d’épeautre

2 avocats mûrs

2 gousses d’ail

200g de saumon fumé, coupé en lamelles

2 citrons

1 poignée de persil plat

4 c. à s. d’huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Faites cuire les spaghettis à l’eau bouillante salée.

Pendant ce temps, mixez les avocats avec l’huile, l’ail, la moitié du persil, le jus d’1 citron, sel et poivre.

Quand les pâtes sont cuites, égouttez et réservez une louche de l’eau de cuisson.

Mélangez les pâtes chaudes avec la crème d’avocats, la louche d’eau de cuisson et les lamelles de saumon. Assaisonnez et pressez le second citron par-dessus.

Dressez sur assiette et parsemez du persil plat résiduel.

Tagliatelles au saucisson à l’ail et estragon

400 gr de tagliatelles

12 tranches de saucisson à l'ail

1 jaune d'œuf

5 c à s de crème fraîche

6 brins d'estragon

Sel, poivre

Préparation

Faites cuire les pâtes.

Pendant ce temps, mélangez la crème fraîche, le jaune d'oeuf, le sel, le poivre et l'estragon haché très fin.

Remettez les pâtes égouttées dans la casserole, versez-y la préparation et ajoutez-y les rondelles de saucisson à l'ail, coupées en deux.

Mélangez vivement.

Retirez du feu et servez aussitôt.

Tagliatelles au bœuf au citron et au thym

500g de tagliatelles fraîches

400g de filet de bœuf

2 branches de thym

Le zeste et le jus de 2 citrons

1 gousse d’ail émincée

Gros sel

Poivre du moulin

Huile d’olive

Roquette

Tomates cerises

Badigeonnez la viande d’huile (au pinceau).

Dans une poêle grill bien chaude, faites revenir le steak 3 min. sur une face puis 1 min. sur l’autre face.

Pendant que la viande cuit, mélangez les brins de thym, l’ail, le zeste et le jus de citron, du sel, le poivre et 2 c. à s. d’huile dans un petit plat.

Quand la viande est cuite, placez-la dans le plat contenant la marinade 2 min. sur chaque face.

Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée.

Coupez le steak en tranches moyennes. Mélangez la viande et la marinade aux pâtes chaudes. Servez les pâtes sur un lit de roquette assaisonnée d’huile, de citron ou de vinaigre balsamique, et quelques tomates cerises coupées en deux.

Spaghettis aux boulettes et à la crème de petits pois

600g de spaghettis

400g de hachis porc-veau

1 oignon émincé

200g de petits pois (décongelés si vous utilisez des pois surgelés)

4 gousses d’ail écrasées

Le zeste d’1 citron

50g de parmesan râpé

150ml de crème fraîche épaisse

1 poignée de persil

Huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Dans un saladier, mélangez la viande hachée, l’oignon, l’ail, le zeste et la moitié du parmesan. Assaisonnez. Façonnez 16 petites boulettes de viande.

Faites chauffer un peu d’huile d’olive dans une sauteuse et laissez cuire les boulettes 10 à 12 min.

Pendant ce temps, faites cuire les spaghettis à l’eau bouillante salée. Egouttez et réservez 150ml de l’eau de cuisson.

Dans la sauteuse, ajoutez la crème fraîche et 100ml de l’eau de cuisson des pâtes, grattez le fond de la sauteuse pour que les sucs se mélangent à la crème et laissez épaissir la sauce à feu vif pendant quelques minutes. Les boulettes seront alors cuites à cœur.

Ajoutez les petits pois à la sauteuse, poursuivez la cuisson 2 min puis ajoutez le persil.

Versez les 50ml d’eau de cuisson des pâtes, mélangez, parsemez du parmesan restant et servez bien chaud.

Beignets de spaghettis

300g de spaghettis cuits

120g de farine tamisée

150ml de lait entier

1 jaune d’œuf + 1 œuf entier (blanc et jaune séparés)

Huile

1 c. à c. d’origan

Sel et poivre du moulin

Préparez la pâte à beignets : dans un bol, mélangez l’origan à la farine tamisée. Faites un puits et ajoutez-y 2 jaunes d’œufs et 2 c. à s. de lait, mélangez au fouet et ajoutez progressivement le restant du lait pour délayer la préparation.

Laissez reposer la pâte à beignets pendant 1 h. à température ambiante.

Montez le blanc d’œuf restant en neige molle et incorporez-le à la pâte à beignets.

Versez la pâte à beignet sur les spaghettis cuits et mélangez bien.

Faites chauffer de l’huile dans une sauteuse.

Enroulez des spaghettis sur une fourchette et déposez les nids dans la poêle. Faites dorer 3 min. sur chaque face.

Orecchiette au chorizo

500g d’orecchiette

1 chorizo

2 petits oignons

2 gousses d’ail

250g de champignons de Paris

100g de tomates cerise

50g de parmesan

Huile d’olive

Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée.

Dans une sauteuse, faites cuire le chorizo en petits morceaux pendant 3 min. Ajoutez les oignons finement émincés et poursuivez la cuisson 2 min.

Ajoutez l’ail émincé, les champignons, assaisonnez et ajoutez 100ml d’eau de cuisson des pâtes. Laissez cuire 3 min. supplémentaires avant d’ajouter les tomates coupés en deux et de laisser cuire 2 min.

Mélangez la sauce aux pâtes et servez avec du parmesan.

Gratin de pâtes de fin d’hiver aux choux de Bruxelles, gruyère et gouda de chèvre, huile parfumée à la sauge et à l’ail

500g de rigatoni (ou autres pâtes au choix)

750g de choux de Bruxelles frais, coupés en deux

250g de gruyère coupé en cubes

150g de gouda de chèvre coupé en cubes

100g de ricotta

4 c. à s. d’huile d’olive

2 gousses d’ail dodues

4 feuilles de sauge sèches

1 c. à c. d’herbes de Provence

50g de parmesan

Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 190° (th. 6-7).

Faites bouillir une grande casserole d’eau salée et faites-y cuire les pâtes et les choux de Bruxelles en même temps (environ 12 min. de cuisson).

Faites l’huile infusée. Dans une petite poêle, faites chauffer l’huile d’olive avec les gousses d’ail émincées finement, les feuilles de sauge et les herbes de Provence. Faites frire 30 secondes avant d’enlever la poêle du feu. Laisser tiédir et infuser.

Egouttez les pâtes et les choux et réservez 1 louche de l’eau de cuisson.

Dans un saladier, placez les pâtes cuites, les choux, les cubes de gruyère et de gouda, la ricotta et la louche d’eau de cuisson et mélangez bien. Assaisonnez.

Transférez la préparation dans un plat à gratin, aspergez de l’huile infusée (laissez l’ail et la sauge sur le gratin), recouvrez d’une fine couche de parmesan râpé et enfournez 10 min.

Farfalle à l’agneau, pesto aux noix et à la coriandre

400 g de farfalle (papillons)

300 g de filet pur d’agneau

50 g de noix, grillées

120 g de coriandre fraîche, hachée grossièrement + 2 c. à s. pour la déco

40 g de parmesan

2 gousses d’ail

½ citron en saumure (citron confit), finement émincé

1 yaourt nature

2 c. à c. de jus de citron

125 ml d’huile d’olive + 1 c. à s. pour la sauce au yaourt

Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée.

Faites revenir l’agneau dans une poêle non adhésive jusqu’à ce qu’il soit saisi sur toutes ses faces et cuit à point. Laissez-le reposer quelques minutes avant de le couper en tranches fines.

Préparez le pesto : mixez les noix, la coriandre, l’ail, le parmesan avec un peu d’huile. Versez la totalité de l’huile, en filet, au fur et à mesure du mixage jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Mélangez les pâtes cuites et égouttées au pesto.

Faites la sauce : mélangez le yaourt, l’huile et le jus de citron.

Dressez les pâtes sur assiette, garnissez d’agneau et de citron confit et nappez de sauce au yaourt. Décorez de coriandre fraîche et servez immédiatement.

Gratin de pâtes aux poissons et scampis aux épinards

500g de pâtes courtes

250g de filets de poisson blanc au choix, coupé en gros morceaux

300g de scampis décortiqués

350g de feuilles d’épinards

1 oignon

1 gousse d’ail

1 boîte de tomates concassées à l’ail (400g)

3 c. à s. de parmesan

3 c. à s. de chapelure

1 c. à s. de flocons d’avoine

1 poignée de basilic frais

Sel et poivre du moulin

Huile d’olive

Préchauffez le four à 190° (th. 7-8).

Faites cuire vos pâtes à l’eau bouillante salée.

Placez les épinards dans un grand saladier et arrosez-les d’eau bouillante. Laissez tiédir puis égouttez et pressez les feuilles pour enlever l’humidité excédentaire.

Dans une sauteuse, faites chauffer un peu d’huile d’olive, faites suer l’oignon et l’ail émincés, versez la conserve de tomates, ajoutez les scampis, assaisonnez et laissez cuire 5 min. Ajoutez le poisson et poursuivez la cuisson 2 min. Incorporez le basilic ciselé.

Egouttez les pâtes.

Mélangez les épinards et le poisson avec les scampis à la tomate et les pâtes. Versez cette préparation dans un plat à gratin huilé.

Mélangez le parmesan, la chapelure et les flocons d’avoine et parsemez cette préparation sur le gratin.

Enfournez 15 min.

Pâtes gratinées au yaourt

300g de pâtes cuites

1 bol de sauce restante (bolo, sauce poivre, coco-curry, sauce crème-champi, etc.)

2 yaourts nature

2 œufs

80g de gruyère râpé + pour le gratin

Muscade

Sel et poivre

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Fouettez les œufs à la fourchette avec les yaourts et la moitié du fromage. Salez, poivrez et ajoutez un peu de muscade. Ajoutez le reste de sauce et mélangez bien.

Mélangez les pâtes et une louche d’eau de cuisson avec la préparation au yaourt. Ajoutez éventuellement des légumes cuits. Gratinez et enfournez 15 min.

Orecchiette à l’agneau, tomates confites et pois chiches parfumés au zaatar et paprika fumé

500g d’orecchiette

2 beaux oignons

6 gousses d’ail

500g de hachis d’agneau

100ml de vin rouge

4 tomates émondées

1 conserve de pois chiches

1 c. à s. rase de zaatar

1 c. à c. de paprika fumé

100g de tomates séchées

Parmesan

sel et poivre du moulin

Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée.

Placez les tomates coupées en morceaux, salées, poivrées et arrosées d’huile d’olive dans un four préchauffé à 220° (th. 8-9) pendant 15 min. jusqu’à ce qu’elles soient bien colorées et confites.

Dans une poêle, faites revenir les oignons et l’ail émincés, ajoutez l’agneau. Laissez cuire 5 min. et déglacez au vin rouge avant d’intégrer les tomates confites, les tomates séchées émincées, le zaatar et 150ml d’eau. Poursuivez la cuisson 15 min.

Pendant ce temps, égouttez et rincez les pois chiches, saupoudrez-les de paprika fumé et enfournez à même température que les tomates pendant 5 min.

Faites cuire les pâtes 4 min. à l’eau bouillante.

Mélangez les pâtes à la sauce à l’agneau et parsemez de pois chiches épicés. Ajoutez une touche de parmesan fraîchement râpé.

Fettuccine citronnés à la roquette, jambon cru et gorgonzola

500g de fettuccine maison

100g de roquette

150g de jambon cru

100g de gorgonzola

200ml de crème fraîche liquide

1 citron

1 petite courgette émincée

1 poignée de noix

sel et poivre du moulin

Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée.

Préchauffez le four à 190° (th. 6-7).

Faites la sauce crémeuse au gorgonzola. Dans un poêlon, amenez la crème à frémissement avant d’y émietter la moitié du fromage. Assaisonnez.

Disposez des morceaux de jambon sur la grille du four recouverte de papier sulfurisé et enfournez 5 min.

Faites cuire les pâtes et la courgette 4 min. à l’eau bouillante salée. Egouttez.

Mélangez les pâtes bien chaudes et la courgette à la crème au gorgonzola, pressez ½ citron par-dessus et dressez dans les assiettes. Parsemez de jambon cru grillé, de noix concassées, de la seconde moitié du gorgonzola et de roquette bien fraîche. Servez immédiatement.

Penne au pesto de poivrons rôtis

500g de penne

Pour le pesto de poivrons :

1 bocal de poivrons rôtis égouttés (rayon oriental des supermarchés)

2 gousses d’ail

50g de parmesan + des copeaux pour le service

3 c. à s. d’huile d’olive

Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée.

Pendant ce temps, faites le pesto en mixant tous les ingrédients.

Mélangez les pâtes cuites et égouttées au pesto, dressez sur assiette et ajoutez éventuellement quelques copeaux de parmesan.

Penne aux amandes, aux asperges et au basilic

500g de penne

300g d’asperges vertes coupées en tronçons

300g de petits pois surgelés

150g de pousses d’épinard

50g d’amandes effilées

3 louches de bouillon de poulet

3 c. à s. de crème fraîche liquide

Le zeste d’1 citron

1 bouquet de basilic

2 gousses d’ail écrasées

Parmesan

Sel et poivre

Huile d’olive

Faites chauffer l’ail dans de l’huile d’olive dans une sauteuse, ajoutez les morceaux d’asperges. Au bout de quelques minutes, ajoutez les petits pois, 3 louches de bouillon, couvrez et laissez mijoter à feu doux 10 min. Crémez, assaisonnez et réservez.

Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée.

Toastez les amandes à sec dans une petite poêle.

Dressez : mélangez les pâtes chaudes aux asperges, ajoutez les pousses d’épinards, le basilic ciselé et les zestes de citron. Parsemez de parmesan et d’amandes.

Rigatoni aux courgettes et à la ricotta

500g de rigatoni (longs tubes)

4 courgettes

3 gousses d’ail

1 échalote

Le zeste d’1 citron

50g de parmesan

50g d’amandes

250g de ricotta

1 bouquet de basilic

1 poignée de menthe

Huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Emincez les courgettes, l’ail et l’échalote. Dans une large sauteuse, faites cuire le tout à feu doux dans un fond d’huile d’olive pendant 10 petites minutes.

Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée. Prélevez une louche de l’eau de cuisson et ajoutez-là aux courgettes. Egouttez et réservez les pâtes.

Dans la sauteuse, ajoutez le zeste, le parmesan, le basilic, la menthe, l’eau de cuisson et les amandes. Assaisonnez. Ajoutez les pâtes, mélangez. Incorporez la ricotta et mélangez sans trop insister.