Recalé par la FIFA, le maillot blanc des Diables rouges deviendra-t-il collector ?

Le maillot blanc des Diables rouges est toujours et restera disponible à la vente. C'est le cas notamment sur les sites internet de l'Union belge de football et d'Adidas, sponsor officiel. Il est également possible de l'acheter physiquement, par exemple, dans les magasins de sport. Comptez 140€ pour le maillot officiel, et 90€ pour le replica.

Même s'il figure à l'intérieur, au niveau du cou, le logo de Tomorrowland dérange. Une publicité dissimulée selon la FIFA. Des connotations commerciales interdites les veilles et les jours du match, selon le règlement. L'Union Belge était au courant du problème début du mois d'octobre, elle a vite trouvé une solution. Pour continuer la compétition, les Diables rouges ont floqué l'étiquette.

Malgré la polémique, ce maillot reste le t-shirt officiel de l'équipe belge. L’Union Belge de football et les magasins de sports s’attendent d'ailleurs à une hausse des ventes dans les prochains jours. Un maillot qui pourrait même devenir collector.

Une polémique de plus durant cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Elle apparaît en même temps que l'interdiction de la FIFA de porter le brassard "One Love", sous menace de "sanctions sportives". Un brassard en faveur de l'inclusion et contre les discriminations. La Fédération Internationale de Football Association s'est retranchée derrière le règlement indiquant que "seuls les brassards de capitaine fournis par la FIFA sont autorisés".