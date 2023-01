Reboot de "That’70s Show" : comment les séries cultes des années 90 ont révolutionné la télévision

Avec son casting charismatique et son humour tordant, Friends est indéniablement la référence des sitcoms des années 90. Après des débuts timides, la série qui suit le quotidien d’un groupe d’amis new-yorkais, est rapidement devenue un phénomène pop culturel rassemblant des millions de téléspectateurs dans le monde. Dans les premières versions des scripts, il n’y avait que quatre personnages principaux sur les six. En effet, les rôles de Lisa Kudrow et de Matthew Perry ne devaient être que secondaires avant que les réalisateurs ne changent d’avis. Et ils ont vu juste car l’une des raisons du succès de Friends, avec cette bande d’amis iconique, c’est d’avoir su combiner l’humour, la bienveillance et l’émotion autour des thématiques de l’amitié et de l’amour. Trente ans plus tard, les aventures de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe et Joey continuent de gagner en popularité notamment auprès de la jeune génération. Un phénomène tel, qu’aujourd’hui, les plateformes de streaming américaines sont prêtes à débourser jusqu’à 100 millions de dollars pour récupérer les droits de diffusion des 10 saisons de la série.