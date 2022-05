Rébellion du M23 en RDC : Kinshasa maintient ses accusations mais reste ouvert au dialogue avec Kigali

Kinshasa a réaffirmé lundi que Kigali soutenait la rébellion du M23 dans l'est de la RDC mais refusé de "fermer toutes les portes" de la discussion, pendant que des manifestants réclamaient dans la capitale congolaise l'expulsion de l'ambassadeur rwandais.

Lors d'une conférence de presse consacrée aux récents combats entre l'armée et les rebelles du M23 ("Mouvement du 23 mars") au nord de Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, et aux tensions diplomatiques qui en ont résulté, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, ainsi que ceux de l'armée et de la police, ont réitéré avoir des preuves du soutien rwandais à cette rébellion.

"Les faits démontrent qu'en réalité le M23 n'a d'autre agenda que porter le message du gouvernement rwandais", a déclaré M. Muyaya.