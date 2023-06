Rébellion du groupe Wagner : Evguéni Prigojine "essaie de convertir son expérience de guerre en capital politique" (Analyse)

À quoi faudra-t-il être attentif dans les prochaines heures, les prochains jours, pour vérifier encore quelle est l’autorité de Vladimir Poutine ? Pourra-t-il compter sur la loyauté des institutions ?

Vous savez, ce que vous appelez institutions en Russie, elles sont de façon assez méthodique détricotées dans leur essence depuis des années, parce que précisément il y a une telle personnalisation du pouvoir et un tel surplomb non seulement de l’exécutif mais de la figure présidentielle sur ces institutions qu’elles ont perdu énormément de leur contenu et de leur autonomie de fonctionnement. Par exemple, il n’y a plus de réelle Cour constitutionnelle depuis longtemps. Il n’y a plus de Parlement au sens réel du terme. La Douma, la chambre basse du parlement est devenue une "imprimante folle", comme le disent de nombreux collègues russes, qui ne cesse d’adopter des lois de plus en plus liberticides, selon le bon vouloir du pouvoir exécutif.

Pour analyser ce qui se passe et répondre à votre question, il me semble plus pertinent de s’interroger sur les mécanismes de loyauté. Si l’armée russe n’est pas passée avec armes et bagages du côté de ce qui pouvait s’apparenter à des préputschistes, des forces de police et des services de sécurité ont quand même laissé passer les hommes de Wagner. Visiblement, le QG militaire de Rostov a laissé le groupe Wagner y établir son contrôle. Donc, c’est ça qu’il va falloir observer. C’est dans quelle mesure certains corps intermédiaires et notamment certaines élites vont ou non rester loyaux à Vladimir Poutine.