Rebel Wilson : comment un baiser avec Charlotte Gainsbourg au cinéma a transformé sa vie amoureuse

Rebel Wilson à l’affiche de "The Almond and the seahorse" avec Charlotte Gainsbourg a récemment révélé de quelle manière embrasser sa partenaire à l’écran avait chamboulé sa vie amoureuse.

Dans ce drame, Rebel Wilson ("Pitch Perfect", "Célibataire, mode d'emploi") et Charlotte Gainsbourg interprètent deux femmes confrontées à la perte de mémoire de leurs compagnon et compagne respectifs pour raison de santé. Les épreuves vécues par l’une et l’autre les rapprochent allant même jusqu’au baiser. Cette première scène de baiser avec l’actrice française a d’ailleurs profondément marqué Rebel Wilson.



La comédienne australienne explique en interview pour The Hollywood Reporter : " Je n’avais jamais embrassé une femme avant et je me disais, “Mon Dieu, comment ça va se passer ?" Elle raconte : "J’avais déjà plus ou moins vécu quelque chose avec une femme avant, mais il n’y avait rien eu de sexuel on ne s’était même pas embrassées. Et puis le baiser avec Charlotte est arrivé ". Malgré la pression - "j'étais tellement nerveuse ce jour-là parce qu’elle est tellement cool et j’étais vraiment stressée" - ce fut une révélation : "Bizarrement en l’embrassant dans ma vie professionnelle, j’ai pensé, eh bien, peut-être que je devrais faire ça pour de vrai dans ma vie personnelle et voir comment ça se passe, ce que j’ai fait." C’était en 2021 et quelques mois plus tard, Rebel Wilson rencontrait la stylise Ramona Agruma, sa "princesse Disney" comme elle l'a écrit lors de son coming-out, dont elle partage, depuis, la vie.

L’actrice confie, avec gratitude : "Si je n’avais pas eu cette expérience avec Charlotte ou avec cette autre femme, je ne sais pas si j’aurais un jour rencontré Ramona. Ces expériences ont ouvert mon cœur à cette possibilité et j’en suis reconnaissante. Ça a complètement changé ma vie amoureuse."

Un baiser à retrouver dans la bande-annonce de "The Almond and the seahorse", un film réalisé par Celyn Jones et Tom Stern, sorti en streaming et en salles aux USA.