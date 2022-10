Rebel au cinéma

Est-ce que vous connaissez Adil El Arbi et Bilall Fallah ? C’est un binôme de réalisateurs, à qui l’on doit par exemple " Bad Boys 3 ", gros film américain de 2020. Mais savez-vous qu’ils sont originaires de Vilvoorde ? Et les voilà qui reviennent avec un film très de chez nous : Rebel, l’histoire d’une famille belgo-marocaine de Molenbeek, dont l’un des fils part " aider " en Syrie.

Avec un casting magnifique, du rap, des chorégraphies balèzes en contrepoint de la dureté, et un final choc, voilà un film à sensations ! Pourquoi on vous en parle 2 semaines après sa sortie ? Parce que Rebel, c’est du belge, et que vous et moi, on veut du bien à nos artistes ! Allez hop, tous au cinoche !