Rebecq rend hommage aux aviateurs de la Royal Air Force tombés sur le sol belge

En mémoire de cet épisode, l’association a érigé un mémorial à Rebecq. Il est dédié aux 6500 aviateurs de la RAF tombés sur le sol belge et aux Belges qui ont aidé les survivants à se cacher de l’occupant. Chaque année, le troisième mercredi de mai, un hommage solennel leur est rendu, en présence des autorités, mais aussi des élèves des écoles de la commune.

Wilfred Burie rappelle à quel point ce devoir de mémoire est plus que jamais d’actualité : "Ça devient d’une urgence absolue quand on voit ce qui se passe aux portes de l’Europe, ainsi que la montée de l’extrême droite. tout cela doit faire réfléchir et réagir. Les enfants doivent donc comprendre que des gens se sont battus pour qu’ils puissent vivre comme ils le font aujourd’hui". Le président de l’association s’est d’ailleurs rendu dans les écoles avant la cérémonie pour sensibiliser les élèves.