Rebecq : projet de transformation d’une partie du vélodrome en dépôt de bus

L’ancien vélodrome de Rebecq change d’affectation, un groupe privé actif dans le transport de groupe désire racheter le site à la commune.

L’annonce a été faite lors du dernier conseil communal. La bourgmestre Patricia Venturlelli confirme :"Ce candidat est un sous-traitant qui travaille pour les TEC et pour De Lijne. Le projet consiste à installer un dépôt de bus pour desservir les lignes de la région autour de Rebecq. Le dépôt de bus concerne une partie du site. Le candidat acquéreur évoque la possibilité de créer des espaces de coworking ou un centre de formation comme une auto-école".

Face aux nuisances que peut, parfois, générer l’implantation d’un dépôt de bus, la bourgmestre précise : "Puisqu’un permis d’urbanisme devra être déposé, je pense qu’il faudra être attentif à plusieurs choses. Il faudra veiller à ce qu’il y ait des propositions en termes de végétalisation et d’implantation au niveau des zones qui risquent d’être les plus bruyantes pour veiller à la tranquillité des riverains et à une bonne cohabitation".

La mise en activité espérée de la part du groupe de transport, sous-traitant des TEC et De Lijn, est prévue dans un an et demi.