Rebecq : le corps identifié est bien celui du policier recherché

Le corps retrouvé cet après-midi à Rebecq est bien celui de Frédéric Gonzalez Moradiellos, le policier disparu le 5 juillet dernier. Le Parquet du Brabant wallon l’a confirmé ce mardi 2 août à 19h30.

C’est un fermier en route pour la moisson qui a fait la macabre découverte un peu avant 16h00. Sitôt après la découverte du corps, la zone de police Ouest-Brabant wallon a établi un périmètre d’exclusion judiciaire. Un peu plus tard, trois médecins légistes, la police scientifique, le parquet et le DVI - la division d’identification des victimes – sont descendus sur place. Le quartier a été bouclé pendant plusieurs heures. En début de soirée, l’identité du policier bruxellois domicilié à Rebecq était donc confirmée par Magali Raes, porte-parole du Brabant wallon : le corps était dissimulé par de la végétation, ce qui le rendait invisible aux recherches aériennes et difficilement détectable en dépit de tous les moyens de recherche qui ont été déployés.

Les experts ont confirmé qu’il s’agissait d’un suicide. L’enquête judiciaire trouve ainsi son épilogue.