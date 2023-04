Rebecq : l’actualité de la carrière de Quenast s’est invitée à la table du conseil communal de ce mardi

"Environ mille arbres arrachés sur un terril, des craintes relatives à un risque sanitaire potentiel, un manque de transparence sur un projet d’extension d’un vaste site de carrières à Quenast, des questions sur la proactivité des élus locaux pour encadrer l’activité de l’exploitant,…": Voilà pour les principaux griefs et questionnements de la formation citoyenne Rebecq Vivant.

Récemment, ce groupe apolitique de citoyens a provoqué le débat autour d’un projet de la société privée Sagrex qui exploite les carrières de Quenast, dans la commune de Rebecq. Le dossier s’est retrouvé sur la table du conseil communal, ce mardi soir.

Une butte polémique

"En peu de temps, environ mille arbres ont été détruits de manière massive ; On pourrait pratiquement parler de carnage", explique Catherine Poncelet, membre du mouvement citoyen Rebecq Vivant. Cet écran de verdure séparait la voirie (Chemin de la Malpensée) de la butte servant de stockage des terres de découverture de la carrière, à savoir la partie supérieure inexploitée du site. "C’est une perte pour la biodiversité. Les citoyens font un effort pour préserver la végétation. Et une société privée supprime un espace vert, sans crier gare ! C'est un site important aussi pour les oiseaux".

Des riverains et des citoyens de la commune s’interrogent aussi sur les nuisances des activités du lieu. "Il peut y avoir des risques pour la santé", précise Catherine Poncelet. "Je pense aux sédiments de silice présents sur le site", souligne Joëlle Vankerckhoven, également membre du mouvement citoyen. "On se demande s’il n’y a pas de la poussière de ballast déposée sur cette butte", ajoute Catherine Poncelet. "Nous voudrions vraiment pouvoir accéder à cette motte pour inspecter les lieux".

Sagrex se justifie

Géant de pierres bien connu du monde carrier, Sagrex se défend de toute manœuvre illégale dans ce dossier. "Nous avons obtenu en 2000 un permis de modification de relief du sol", explique la porte-parole du groupe, Sara Lemestré. "Ceci nous permet la constitution complète de la motte, sur plusieurs dizaines d’années. Ceci inclut les travaux préparatoires, à savoir, notamment, la coupe de végétation spontanée". Sagrex explique prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé des riverains. La société précise par ailleurs ne pas avoir arraché les arbres de la butte, mais les avoir coupés. D’après l’exploitant, ce sont les souches qui ont été arrachées. Par ailleurs, l’opération aurait eu lieu après la période de nidification des oiseaux, ce que démentent des riverains.

Des élus interpellés

Parmi les élus qui se sont emparés du dossier : Léon Jadin, chef de file du groupe Ecolo. "Au-delà des arbres supprimés et des conséquences néfastes pour la biodiversité, nous sommes inquiets par rapport à la stabilité de cette butte", explique l’élu d’opposition. "En 2021, il y a eu un éboulement sur cette butte. Or, nous redoutons que des infiltrations d’eau puissent à nouveau fragiliser cette motte de terre et qu’un nouveau glissement de terrain se produise. Je pense que l’exploitant doit apporter des garanties pour la sécurité des lieux".

Le mouvement citoyen demande à la majorité de prendre ses responsabilités en exigeant de Sagrex des garanties en termes de respect du cadre de vie et de la santé et du bien-être des habitants.

De son côté, la bourgmestre, Patricia Venturelli, nous a déclaré pouvoir commenter le dossier, ce mercredi, au lendemain du conseil communal. En attendant, nous avons appris que la majorité avait mentionné le passage de la cellule "Giser" (Gestion Intégrée Sol – Erosion – Ruissellement) du SPW. Les experts n'auraient rien trouvé d'anormal. Et le bureau d'ingénierie Tractebel aurait donné son aval au projet. Entre les deux camps, la bataille au lance-pierres risque de miner les perspectives d'un terrain d'entente.