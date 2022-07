Rebecq : fin des recherches pour retrouver le policier disparu

Le parquet du Brabant wallon a communiqué sur la disparition à Rebecq de Frédéric Gonzalez Moradiellos.

Ce policier bruxellois a quitté son domicile mardi matin et n’a plus donné signe de vie. Le parquet signale que tous les devoirs d’enquête urgents ont été réalisés.

Pour rappel, des battues ont été organisées dans la zone de la disparition la semaine dernière et durant le week-end. Les enquêteurs ont eu recours à des chiens pisteurs et à un hélicoptère muni d’une caméra thermique. Toutes ces vérifications se sont révélées négatives. "Aucune trace, aucun signe, rien ne permet d’orienter la recherche", précise le procureur du Roi, Marc Rezette qui considère que "tout ce qui était matériellement possible a été fait".

Comme pour toute disparition, une enquête a été ouverte auprès de la famille. Une enquête périphérique a également été réalisée auprès des amis, des voisins et de ses derniers contacts. Des vérifications ont aussi été faites pour voir si l’intéressé a utilisé son téléphone ou retiré de l'argent. La banque de données des caméras ANPR qui peuvent identifier l’immatriculation des véhicules a aussi été consultée afin de s’assurer que la voiture du policier n’a pas été enregistrée ces dernières heures.

La thèse qui est désormais privilégiée est la disparition dans un cadre privé.