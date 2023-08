Réaménagement du plateau du Heysel : l'enquête publique sur le projet de PRAS modifié est prolongée jusqu'au 15 septembre

Ce projet fixe des balises pour le développement du site et l'organisation des différentes fonctions urbaines à travers, notamment une délimitation des zones bâtissables et des zones vertes. Il s'accompagne d'un Rapport d'Incidences Environnementales qui a lui seul compte quelque 930 pages. En cas de feu vert, le PRAS modifié constituera la bible à respecter pour toute demande de permis d'urbanisme sur le site. Plus largement, les partenaires sociaux et les organisations représentatives de l'environnement sont opposées, en l'état, à l'implantation d'un nouveau méga-centre commercial envisagé par les autorités régionales et de la Ville de Bruxelles dans le cadre du projet Néo de réaménagement du plateau du Heysel.